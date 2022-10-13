https://news.day.az/world/1503110.html Иерусалим охватили беспорядки - ВИДЕО
Иерусалим охватили беспорядки - ВИДЕО
Иерусалим этой ночью охватили беспорядки - сотни палестинцев вышли на улицы после того, как 18-летний местный житель был убит израильскими военными в результате обстрела лагеря беженцев недалеко от Вифлеема.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, протестующие жгли покрышки, закидывали машины проезжающих мимо израильтян камнями. В ход пошли даже коктейли Молотова и салюты.
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