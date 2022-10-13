https://news.day.az/world/1503112.html Пакистанский город "превратился" в Венецию - ВИДЕО
Пакистанский город "превратился" в Венецию - ВИДЕО
Город на юге Пакистана все еще находится под водой спустя 42 дня, как здесь прошли проливные дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Кахипур Натан Шахе проживает более 40 000 человек. Две недели назад весь город был затоплен. Но из-за отсутствия канализации вода уходит медленно.
Жизнь на окраинах постепенно приходит в норму, но нехватка продовольствия и антисанитария по-прежнему вызывают серьезные опасения.
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