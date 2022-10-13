США грозит массовая вспышка рака

Ученые американского Northeastern University провели исследование и предположили, что десятки тысяч объектов по всей территории США могут быть загрязнены токсичными веществами, провоцирующими рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи считают, что загрязнение пер-и полифторалкильными веществами (PFAS) можно предполагать на 57 412 объектах страны, в таких как: промышленные объекты, очистные сооружения, военные объекты, в том числе бывшие, и аэропорты. По оценкам ученых, около 200 млн американцев получают воду, загрязненную PFAS.

В разговоре с газетой Hill одна из главных разработчиков исследования Алисса Корднер заявила, что "загрязнение PFAS в этих местах весьма вероятно". Фил Браун, соавтор проекта, считает, что цифра, которую они предоставили в своем исследовании, весьма занижена.

"Хотя это звучит пугающе, что существует более 57 000 предполагаемых мест загрязнения, это почти наверняка большая недооценка", - заявил Браун.

Ученые разработали интерактивную карту, которая поможет обнаружить места вероятного загрязнения.

"Крайне важно, чтобы мы понимали, где в наших сообществах находятся PFAS, чтобы мы могли предотвратить воздействие", - добавила соавтор Линда Бирнбаум.