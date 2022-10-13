В Германии вновь звучат призывы вернуться к масочному режиму в транспорте

Немецкие медики призывают вновь начать надевать маски в городском транспорте и междугородних поездах.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, это связано с резким ростом количества новых заражений вирусом COVID-19. Призыв вернуть масочный режим распространяется также и на некоторые закрытые помещения, такие как торговые центры и места большого скопления людей. Эпидемиологи советуют использовать защитные маски типа FFP2. Через них немного труднее дышать, но они, как показал опыт, лучше обычных медицинских масок защищают от бактерий и вирусов. Эксперты также предупреждают, что вскоре может понадобится новая компания вакцинации. Ну, а в целом, они советуют соблюдать повышенную осторожность и не забывать о личной гигиене.

Семидневная заболеваемость по всей Германии растет уже несколько недель. Сегодня утром коэффициент составил 793,8.