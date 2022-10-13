В Иране жестоко избили школьницу за то, что она сняла хиджаб

В иранском городе Урмия школьница была жестоко избита за то, что сняла хиджаб. Девочку госпитализировали в бессознательном состоянии.

Об этом сообщил Telegram-канал Azar İran со ссылкой на информацию активистов Южного Азербайджана, передает Day.Az.

Правительственные силы оказали давление на семью школьницы, требуя не афишировать ситуацию, а рассказывать, что девочка якобы больна.

Иранские СМИ утверждают, что инцидент был преувеличен контрреволюционерами, и что на деле ученица потеряла сознание из-за головной боли и в данный момент лечился в больнице.

В заявлении, распространенном Управлением образования провинции Западный Азербайджан, говорится, что подросток была госпитализирована из-за головокружения.

Следует отметить, что, когда Махса Амини впала в кому после избиения иранской полицией нравов, официальные лица ИРИ делали аналогичные заявления. Они утверждали, что Амини была госпитализирована в связи с болезнью и что никакого насилия в отношении Махсы не применялось.