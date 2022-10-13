NASA бьет тревогу в связи с приближающейся угрозой планете

Число сближающихся с Землей астероидов превысило отметку в 30 тыс., сообщают специалисты NASA. Все астероиды отслеживаются Координационным центром Европейского Космического Агенства по околоземным объектам (NEOCC) и Центром NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все эти космические объекты могут врезаться в Землю, столкновение с ними грозит планете глобальной катастрофой. Эти астероиды находятся на расстоянии около 45 млн км от орбитального пути Земли. Из 400 новых объектов, 50 имеют ширину более 140 м. Астероид такого размера может уничтожить город. Один астероид также имеет ширину более 1 км, что при столкновении могло бы уничтожить гораздо большую площадь.

Отмечается, что сеть станций, выявляющих опасные метеориты, развернули в 2004 году после обнаружения астероида Апофис, который с высокой вероятностью мог столкнуться с Землей.