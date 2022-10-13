В ФРГ рассекретили документ по "Северному потоку - 2"

Правительство Германии рассекретило документ от 26 октября 2021 года, в котором утверждалось, что трубопровод "Северный поток - 2" не представляет угрозы для безопасности энергоснабжения Германии и других стран Евросоюза. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на документ кабмина ФРГ, подготовленный в рамках процесса сертификации газопровода, передает Day.Az.

"В целом в оценке содержится вывод, что выдача сертификации [для "Северного потока - 2"] не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз", - говорится в документе. "Как для германского, так и для соседних рынков риск серьезных нарушений безопасности поставок из-за сбоя отдельных инфраструктур импортных поставок очень ограничен", - подчеркивается в тексте.

Документ был обнародован после того, как журналисты немецкого журнала Der Spiegel запросили доступ к нему и пригрозили подать на правительство в суд, если оно не опубликует текст. Документ был принят в последние дни уходящего правительства бывшего канцлера Ангелы Меркель, в котором нынешний глава кабмина ФРГ Олаф Шольц занимал пост вице-канцлера. Хотя правительственная оценка была представлена Минэкономики Германии при бывшем главе ведомства Петере Альтмайере - члене партии Меркель (ХДС), она, как пишет Politico, вызовет вопросы о том, насколько тесно Шольц был вовлечен в ее утверждение в качестве бывшего вице-канцлера.

22 февраля Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

26 октября 2021 года Минэкономики ФРГ подтвердило, что направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по сертификации проекта "Северный поток - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. "Разработке заключения предшествовали консультации с соседними странами ЕС, что так или иначе нашло отражение в анализе. Возможность обсудить вопрос получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия", - говорилось в заявлении.