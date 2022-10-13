https://news.day.az/world/1503146.html Полный туристов подвесной мост рухнул в реку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Полный туристов подвесной мост рухнул в реку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Полный людей подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии. Об этом передает местное издание "Вечерне новости".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел утром 13 октября. Группа туристов из Боснии и Герцеговины отправилась в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак. При обрушения моста упали в реку около 20 человек.
В результате пострадали, по предварительной информации, 10 человек. Также есть погибшие - несколько человек, вытащенных из воды, не подают признаков жизни.
На месте проходит спасательная операция.
Более подробной информации пока не приводится.
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