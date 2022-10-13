Полный туристов подвесной мост рухнул в реку, есть пострадавшие

Полный людей подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии. Об этом передает местное издание "Вечерне новости".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел утром 13 октября. Группа туристов из Боснии и Герцеговины отправилась в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак. При обрушения моста упали в реку около 20 человек.

В результате пострадали, по предварительной информации, 10 человек. Также есть погибшие - несколько человек, вытащенных из воды, не подают признаков жизни.

На месте проходит спасательная операция.

Более подробной информации пока не приводится.