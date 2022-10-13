Карл III встретил Трасс на первой аудиенции: "Снова здесь? О Боже"

Британский король Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции необычной фразой. Об этом пишет издание Guardian, которое, как и телеканал ITV News, опубликовало видео встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на этих кадрах запечатлено, как король и премьер приветствуют друг друга. Трасс улыбается, делает реверанс по этикету, после чего они пожимают друг другу руки.

"Снова здесь?" - спросил Карл III , хлопнув себя по бокам.

Премьер начала говорить о том, какой честью для нее является эта встреча. Но король пробормотал: "О Боже, Боже". Тем не менее, у Sky News немного другая интерпретация - телеканал считает, что король сказал "О дорогая, дорогая".

Забавный ролик стал вирусным в Сети.