Тяжелое ДТП с пострадавшими в Новосибирске

В Новосибирске спорткар протаранил грузовик. По словам очевидцев, водитель устроил гонки на дороге и мчался на высокой скорости. В итоге лихач не справился с управлением и попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в машине кроме водителя были двое пассажиров. Они получили тяжелые травмы и лежали на асфальте без сознания до самого приезда медиков.

Всех пострадавших доставили в больницу, а помятый спорткар отправили на специальную стоянку.