https://news.day.az/world/1503149.html Тяжелое ДТП с пострадавшими в Новосибирске - ВИДЕО
Тяжелое ДТП с пострадавшими в Новосибирске - ВИДЕО
В Новосибирске спорткар протаранил грузовик. По словам очевидцев, водитель устроил гонки на дороге и мчался на высокой скорости. В итоге лихач не справился с управлением и попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в машине кроме водителя были двое пассажиров. Они получили тяжелые травмы и лежали на асфальте без сознания до самого приезда медиков.
Всех пострадавших доставили в больницу, а помятый спорткар отправили на специальную стоянку.
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