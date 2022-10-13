Американские компании перестали помогать Китаю с производством чипов

Четыре ведущих компании, занимающихся оборудованием для производства микросхем, прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки для китайской компании YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.). Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на такой шаг американские фирмы пошли из-за того, что против YMTC властями США были введены новые экспортные правила. Из четырех компаний, три являются американскими. Это Applied Materials, KLA и Lam Research, а также голландская ASML.

В результате любым компаниям для продаж YMTC необходимо запрашивать лицензию на экспорт технологий у бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. YMTC входит в китайский холдинг Tsinghua Unigroup, а само объединение контролируемая властями КНР.

По данным издания, YMTC - один из главных игроков на мировом рынке производства флеш-памяти. С 2016 года компания активно развивала производства в Китае. В настоящее время у YMTC активно работает фабрика в городе Ухань, а вторая находится на завершающей стадии строительства.

Продукция китайского вендора используется в технике многих популярных брендов. Например, американская компания Apple в прошлом заключила с YMTC контракт на поставку микросхем памяти для iPhone и iPad.