Президент призвала жителей Молдавии снизить потребление электроэнергии

Жители Молдавии должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса. Слова президента республики Майи Санду приводит ТАСС, передает Day.Az.

"Призываю граждан максимально экономить электроэнергию и благодарю тех, кто уже откликнулся на призыв властей. Мы прилагаем эти усилия, чтобы не остаться без электроэнергии, чтобы сократить расходы, а также для нашего свободного будущего. Вместе мы переживем эту зиму и выйдем из нее сильнее", - заявила Санду.