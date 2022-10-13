"Она плачет": как спасают ослепшую и исхудавшую в сарае тигрицу Аврору

Зоозащитники сейчас пытаются спасти из жутких условий молодую тигрицу в Саратове. Юная хищница еще несколько лет назад гуляла по городскому пляжу, где хозяин зарабатывал на ней деньги.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, а сегодня животное оказалось узником в старом сарае без окон. Из-за вечной темноты тигрица по имени Аврора, что значит "утренний рассвет", больше не увидит солнца - она полностью ослепла. Какая судьба может ждать хищницу, выяснила журналист РЕН ТВ Марина Кравцова.

Слепая, худая тигрица за решеткой - это видео опубликовали зоозащитники. Аврора ютится за глухими стенами сарая прямо посреди спального района Саратова. По ночам соседи слышат душераздирающий вой.

"Мне ее жалко, что она орет, и плачет, и скулит, и все, что угодно, когда хозяина нет. И в то же время весь дом - один, второй, третий, четвертый - все не спят", - рассказала местная жительница Вера Кузьменко.

Когда стало понятно - воет не собака, а дикий зверь, подключили зоозащитников - тигрица вместе с несколькими десятками птиц, крысами и кроликами живет в хозпостройке без единого окна.

"Запах аммиака, который находится в непроветриваемом помещении. Там всего две трубы сверху и ни одного окна - вот так содержится слепое животное", - сообщила зоозащитница Екатерина Рахманова.

"Моя маленькая. Как дела, как дела у котика?" - спрашивает у Авроры хозяин.

Ориентируется Аврора только по звукам и по запахам, тигрица полностью ослепла. Хозяин - дрессировщик Илья Горячев - приобрел ее совсем маленькой. Вскоре животное заболело рахитом, а два года назад началась глаукома, спасти зрение не удалось.

"Резко глаз стал отливать синим. В ветеринарке измерили давление, сделали осмотр и направили на операцию", - сказал Илья.

А вот зоозащитники выдвигают иную версию слепоты животного.

"Очевидно, что владелец занимается предпринимательской деятельностью с этими животными. Потому что ответственный владелец, любящий своих животных, он никогда их не запрет в черном сарае без света", - поделился своим мнением исполнительный директор альянса защитников животных Юрий Корецких.

Ветеринары утверждают - глаза придется полностью удалять. Жизнь в темнице для животных может обернуться и более серьезными последствиями.

"Развитие пролежней, воспалений легких, например. Статичное животное, лежачие животные, у них главный бич - это бронхо-легочные заболевания. То есть она вообще могла умереть", - прокомментировал ветеринар Михаил Шеляков.

Сарай-зверинец уже проверяет природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

"Мы обратились опять же в Московский зоопарк, уже с нами долгое время сотрудничали. И попросили их принять к себе. Животное будет изъято", - сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Претензии к владельцу тигрицы были и раньше - три года назад еще зрячая Аврора разгуливала по пляжу Новороссийска. Выгуливают тигра и в Саратове.

"Единственное, что при прогулках - это больший контроль. Она при беге может удариться обо что-то", - сказал хозяин Илья.

Хотя по закону хищник, приобретенный еще до 2020 года, мог бы спокойно жить у частного владельца, Аврору все-таки могут изъять, если проверка докажет, что зверь содержался в ненадлежащих условиях.