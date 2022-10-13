https://news.day.az/world/1503202.html СМИ: новый президент Ирака принял присягу главы государства
СМИ: новый президент Ирака принял присягу главы государства
Новый президент Ирака Абдель Латиф Рашид принял в четверг присягу главы государства. Как передает Day.Az, об этом сообщило иракское информационное агентство INA.
"Абдель Латиф Рашид в четверг вечером был официально приведен к государственной присяге в качестве президента Республики Ирак", - говорится в сообщении.
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