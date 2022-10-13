Франция впервые начала прямые поставки газа в Германию

Франция впервые начала прямой экспорт газа в Германию. Там заявили, что пошли на это, чтобы помочь Берлину преодолеть последствия энергетического кризиса и перебои с поставками из России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом в самой Пятой республике топливо в дефиците, что и стало поводом для масштабных протестов. Особенно ситуация накалилась на юге-западе Франции, где бунты устроили фермеры. Полицейские действовали жестко, разгоняли толпу дубинками.

В итальянской Генуе на улицы вышли около двух тысяч рабочих. Они выступают против закрытия местной энергокомпании. Одно из старейших предприятий города работало с XIX века, пережило глобальный финансовый кризис 2008 года, но сейчас оказалось на грани банкротства.

Демонстранты жгли файеры и покрышки и требовали власти вмешаться, чтобы спасти концерн от закрытия.