https://news.day.az/world/1503219.html КНДР запустила баллистическую ракету
КНДР запустила баллистическую ракету
Японская береговая охрана сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Береговая охрана предупредила находящиеся в акватории суда, что не стоит приближаться к обломкам ракеты, лучше всего связаться с властями.
При этом ракета, которую КНДР запустила в ночь с 6 на 7 октября, уже упала, сообщила японская береговая охрана.
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