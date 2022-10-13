КНДР запустила баллистическую ракету

Японская береговая охрана сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Береговая охрана предупредила находящиеся в акватории суда, что не стоит приближаться к обломкам ракеты, лучше всего связаться с властями.

При этом ракета, которую КНДР запустила в ночь с 6 на 7 октября, уже упала, сообщила японская береговая охрана.