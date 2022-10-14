Страны, получающие зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны Эрдогану - Путин
Страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Данное мнение президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече с Эрдоганом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", - сказал глава российского государства.
Он отметил, что по продовольственным программам ООН в развивающиеся и наиболее бедные страны идет лишь небольшая доля зерна. "Но тем не менее то, что есть, отрегулирует ООН", - сказал Путин.
Президент России далее предложил Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. "В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - считает глава российского государства.
Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать [их] на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски, добавил Путин.
Российский президент пояснил, что реализация предложения возможна только при заинтересованности Турции и стран, куда поставляется газ.
Президент России обратил внимание, что им с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения.
"Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными и политическими ограничениями, тем не менее, находим возможность регулярно встречаться и общаться. Это дает хорошие результаты", - отметил российский лидер.
Путин констатировал, что поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме, Анкара оказалась самым надежным партнером для поставок газа в Европу.
"Что касается углеводородной энергетики, то поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме, в соответствии с вашими заявками", - обратился глава российского государства к турецкому коллеге.
"Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны, Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу", - отметил Путин.
По его мнению, такой результат достигнут "благодаря твердой позиции" Эрдогана по строительству газопровода "Турецкий поток
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, судя по всему, удастся запустить в срок, к 100-летию республики, заявил президент РФ.
"Наши коллеги из правительств и компаний, которые занимаются практической работой, реализуют все намеченные планы. Это касается и инвестиционного процесса, и строительства атомной электростанции "Аккую". Работа идет по плану", - сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что сейчас на этой площадке работает около 20 тыс. человек.
"Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к 100-летию Турецкой Республики первый энергоблок", - добавил Путин.
По словам президента РФ, в мае следующего года планируется завести туда ядерное топливо, что позволит зафиксировать очередной этап совместной работы по этому направлению.
Встреча лидеров Турции и РФ продолжалась полтора часа.
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