Узбекистан и Иран упростили визовый режим

С 13 октября вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Ираном об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, туристических групп.

Соглашение было подписано в рамках официального визита президента Исламской Республики Иран в Узбекистан 14-16 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Kun.uz.

По информации МИД Узбекистана, данный документ состоит из 11 статей. Его вступление в силу послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, развитию сотрудничества в сферах торговли и экономики, туризма, науки.

В документе отражены совместные договоренности двух стран об организации прямого туристического обмена, реализации совместных программ и проектов в сферах бизнеса и науки.

Со стороны Узбекистана ответственность за выполнение соглашения возложена на Министерство иностранных дел.

По данным МИД, стороны на паритетной основе и в соответствии с положениями национальных законодательств, вводят упрощенный процесс выдачи виз для представителей деловых и научных кругов государств сторон, а также для туристических групп.

При этом, под "представителями деловых кругов" понимаются граждане государства одной стороны, которые осуществляют инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории другой стороны.