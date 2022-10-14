Жертв и разрушений в Иркутске после мощного землетрясения нет

Жертв и разрушений в результате мощного землетрясения магнитудой 5,9 в Иркутске не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что управляющие компании обследуют жилые дома на наличие повреждений. Также специалисты проверяют социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры.

"Экипажи аварийно-спасательной службы муниципального учреждения "Безопасный город" патрулируют город, осуществляя оценку обстановки. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено", - говорится в сообщении.

Подземные толчки ощутили жители города Улан-Удэ и других населенных пунктов Бурятии. Данных о пострадавших и разрушениях в этом регионе также не поступало.

Ранее РЕН ТВ писал о том, что эпицентр подземных толчков располагался в акватории озера Байкал, в 19 километрах от населенного пункта Большое Голоустное.

В Иркутске ощущались пятибалльные толчки, в Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах их сила составляла 3-5 баллов.

Магнитуда землетрясения, которое этим утром произошло в Иркутской области и Бурятии, составила 5,9, что делает его одним из самых мощных в современной истории России.