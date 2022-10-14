Судоходство в Босфоре восстановлено

Движение в проливе Босфор восстановлено после инцидента с сухогрузом, у которого в четверг вечером отказал двигатель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал TRT, ссылаясь на управление береговой охраны Турции.

Ранее сообщалось, что у 190-метрового судна Annita, следующего из турецкого порта Тузла в российский порт Кавказ, произошла поломка двигателя. К нему были оперативно направлены два буксира и катер с лоцманом. Сухогруз бросил якорь в безопасном месте.