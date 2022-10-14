https://news.day.az/world/1503267.html В Турции за дезинформацию будет предусмотрено уголовное наказание
В Турции за дезинформацию будет предусмотрено уголовное наказание
Парламентом Турции принят проект закона о борьбе с дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, теперь согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс Турции, распространение ложных новостей в социальных сетях будет считаться преступлением.
Публичное распространение заведомо ложной информации будет наказываться лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. Если это преступление совершено в рамках организационной деятельности, наказание увеличивается вдвое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре