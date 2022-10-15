Австралиец очнулся спустя полтора часа после остановки сердца

В Австралии 61-летний местный житель очнулся спустя полтора часа после клинической смерти. Об этом сообщает издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утром супруга мужчины обратила внимание, что он не реагирует на ее голос и прикосновения - она прислонилась к его груди и поняла, что у мужа произошла остановка сердца.

Женщина вызвала "скорую". Прибывшие на место медики более часа пытались реанимировать мужчину. В итоге им удалось заново запустить его сердце. После этого он был доставлен в больницу.

Австралийцу понадобилась операция, которая восстановила кровоток в артериях сердца. Кроме того, в качестве меры предосторожности ему установили кардиостимулятор. Через 12 дней его выписали из медицинского учреждения.