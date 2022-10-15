В России мужчина на Lexus протаранил двери клуба

В Стерлитамаке мужчина на автомобиле Lexus перекрыл вход в ночной клуб из-за того, что его туда не пустили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что 34-летний местный предприниматель Андрей Степанов вместе с другом переехали на автомобиле через бордюр прямо к клубу "Золотой дракон" и перегородили вход. Охранники заведения восемь раз звонили в полицию, но наряд, по их словам, так и не приехал. Позже Степанов с приятелем уехали.

По словам бизнесмена, у клуба вообще был не он. А на вопрос, каким бизнесом занимается, ответил: "Я сирота". Полиция проводит проверку.