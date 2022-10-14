Обострение на Корейском полуострове

Очередной виток обострения на Корейском полуострове. КНДР приняла контрмеры на провокационные действия Южной Кореи. Сеул этой ночью более 10 часов вёл артобстрел приграничной зоны, заявили в Пхеньяне.

Армия КНДР не могла оставить это без ответа и тоже произвела артиллерийские пуски. Порядка 170 снарядов, подсчитали в Сеуле, упали в буферную зону Желтого и Японского морей. И назвали действия Пхеньяна явным нарушением двусторонних соглашений.

Ранее этой же ночью военные КНДР осуществили запуск баллистической ракеты малой дальности. Она пролетела около 700 километров на максимальной скорости в 6 Махов и упала в Японском море. Токио заявил очередной протест Пхеньяну.

В КНДР же неоднократно поясняли, что ракетные испытания проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".