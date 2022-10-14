Цены на нефть остаются стабильными

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают яркой динамики. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 94,76 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 89,31 доллара.

В пятницу утром цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики, рынки реагируют на статистику по коммерческим запасам и добычи этого вида сырья в США. За неделю, завершившуюся 7 октября, запасы повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона - максимума с конца июля 2021 года. При этом стратегический резерв нефти в стране уменьшился до 408,7 миллиона баррелей - минимума с июня 1984 года.

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 7 октября их число снизилось на две - до 602 агрегатов.

"В краткосрочной перспективе макроэкономическая картина и потенциальные действия США - дальнейший выброс SPR - в попытке противостоять сокращению предложения ОПЕК+ могут оказать дополнительное понижательное давление на цены", - заключает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг. "Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок выглядит все более напряженным, что говорит о том, что цены должны расти", - добавил эксперт.