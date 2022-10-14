Продажи электромобилей в Австралии выросли

Доля электромобилей на автомобильном рынке Австралии выросла на 65% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного в пятницу австралийским Советом по электромобилям (EVC - Electric Vehicle Council), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доля продаж электромобилей выросла на 65% в 2022 году и достигла 3,39% от всех продаж легковых автомобилей, - говорится в документе. - Национальная стратегия в отношении электротранспорта должна обеспечить австралийцам возможность воспользоваться преимуществами электромобилей, в то время как страна находится на пути к сокращению выбросов углекислого газа".

Наибольшей популярностью у австралийцев пользуется продукция американской компании Tesla.

"В Германии доля продаж электромобилей составляет 26%, в Великобритании - 19%, а средний мировой показатель достиг 8,6%", - сообщил представитель EVC Джейк Уайтхед. Австралии, считает он, "предстоит пройти еще долгий путь".

Парламент Австралии 8 сентября принял закон, направленный на сокращение выбросов на 43% и достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В июле премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что доля возобновляемых источников энергии на австралийском национальном энергетическом рынке к концу текущего десятилетия достигнет 82%.