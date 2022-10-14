В США продлили режим ЧС в сфере здравоохранения

Администрация США продлила в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, глава этого ведомства Хавьер Бесерра провел консультации со специалистами и посчитал этот шаг необходимым. Указанный режим продлили на 90 дней. Он позволяет администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением нового коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом США.

Президент США Джо Байден в сентябре выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 закончилась. Он отметил, что для преодоления последствий распространения вируса предстоит много работать. Многие американские специалисты не согласились с Байденом в том, что пандемия завершилась.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявили почти 97 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,06 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.