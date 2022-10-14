В Иране усилились протесты
Depozit faizini öncədən al!

В городе Союг Булаг (Махабад) иранской провинции Западный Азербайджан народные протесты приняли острый характер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Прошлой ночью возмущенные демонстранты скандировали "Смерть Хаменеи!"

Люди жгли шины на улицах, преграждая дорогу полиции и бросая вызов правительству.