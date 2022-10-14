https://news.day.az/world/1503337.html В Иране усилились протесты - ВИДЕО
В Иране усилились протесты - ВИДЕО
В городе Союг Булаг (Махабад) иранской провинции Западный Азербайджан народные протесты приняли острый характер.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Прошлой ночью возмущенные демонстранты скандировали "Смерть Хаменеи!"
Люди жгли шины на улицах, преграждая дорогу полиции и бросая вызов правительству.
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