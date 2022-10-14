В России рабочий похитил из женского монастыря огромную сумму денег

Полтора миллиона рублей пропали из кельи женского монастыря в окрестностях подмосковного Орехово-Зуева. Настоятельница сама нашла похитителя и передала его стражам порядка, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, детективная история произошла в Троицком монастыре Истинно-Православной церкви в селе Острово. Деньги монахини собирали на ремонт крыши, а хранили сбережения в комоде, под замком. Последнее обстоятельство не помешало 24-летнему рабочему храма проникнуть в келью во время всеобщей молитвы и унести всю наличность - он заранее сделал дубликат ключа.

Задержали подозреваемого утром на следующий день, причем сделали это всем монастырем. Деньги обнаружили в сумке в его комнате. В содеянном молодой человек сознался, до суда его отпустили на свободу, введя запрет определенных действий.