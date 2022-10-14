В Германии завершили следствие на месте терактов на «Северных потоках»

Представитель МВД Германии заявила, что следственные мероприятия на месте теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" по выяснению обстоятельств произошедшего завершены, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, в настоящее время полученные результаты изучаются. Этим занимается следственная группа, которая расследует инцидент.