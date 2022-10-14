НАТО сообщило о старте плановых ядерных учений альянса

НАТО сообщило, что плановые учения альянса по ядерному сдерживанию "Steadfast Noon" ("Стойкий полдень") с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях также примут участие до 60 военных самолетов, учебные полеты будут проходить, в том числе, над Бельгией, Великобританией и Северным морем.