https://news.day.az/world/1503440.html Стрельба в Северной Каролине, есть жертвы - ВИДЕО
Стрельба в Северной Каролине, есть жертвы - ВИДЕО
Пять человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в Роли, столице штата Северная Каролина. Среди убитых был офицер полиции, не находившийся на службе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, стрельба произошла в парковой зоне к северо-востоку от центра города. Подозреваемый арестован, полиция описала его как белого несовершеннолетнего мужчину.
Это 25-й случай массовой стрельбы в США в 2022 году.
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