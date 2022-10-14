Стрельба в Северной Каролине, есть жертвы

Пять человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в Роли, столице штата Северная Каролина. Среди убитых был офицер полиции, не находившийся на службе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, стрельба произошла в парковой зоне к северо-востоку от центра города. Подозреваемый арестован, полиция описала его как белого несовершеннолетнего мужчину.

Это 25-й случай массовой стрельбы в США в 2022 году.