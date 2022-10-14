Экоактивисты испортили знаменитую картину Ван Гога

В Национальной галерее Лондона экоактивистки движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью" - ред.) облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи", передает Day.Az со ссылкой на Sky News.

"Что стоит больше? Искусство или жизни людей?" - выкрикнула одна из девушек в ответ на возмущенные возгласы посетителей галереи. Сообщается, что после этого две девушки приклеили себя суперклеем к стене рядом с картиной.

Стоимость полотна Ван Гога "Подсолнухи" 1888 года оценивается в £73 млн ($82 млн - ред.).

Обеих девушек арестовали. Сейчас их допрашивает полиция.