https://news.day.az/world/1503467.html В Иране женщина, отказавшаяся от хиджаба, подверглась насилию - ВИДЕО
В Иране женщина, отказавшаяся от хиджаба, подверглась насилию - ВИДЕО
В Иране женщина, отказавшаяся от хиджаба, ношение которого в Исламской республике является обязательным, оказывала сопротивление двум наемникам режима мулл.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
На кадрах видно, как двое мужчин применяют к иранке физическую силу, тогда как она до последнего отбивается от них.
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