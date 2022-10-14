В Иране женщина, отказавшаяся от хиджаба, подверглась насилию

В Иране женщина, отказавшаяся от хиджаба, ношение которого в Исламской республике является обязательным, оказывала сопротивление двум наемникам режима мулл.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На кадрах видно, как двое мужчин применяют к иранке физическую силу, тогда как она до последнего отбивается от них.