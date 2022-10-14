Власти Европы хотят арендовать плавучие электростанции на фоне энергокризиса

Правительства европейских стран ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, ожидая трудности с поставками энергии зимой. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие станции работают на сжиженном природном газе, мазуте с низким содержанием серы или биодизеле. Зейнеп Харези, директор по коммерческим операциям компании Karpowership, которой они принадлежат, заявил, что предприятие ведет переговоры "с четырьмя ведущими экономиками Европейского Союза". Плавучие электростанции могут направить в европейские порты в декабре, указывает Bloomberg.

"Если мы сможем преодолеть бюрократию и оформить документацию, то, надеюсь, мы будем производить электроэнергию по очень низкой цене в соответствии с экологическими нормами ЕС", - добавил Харези.

Агентство отмечает, что раньше плавучие станции использовали в качестве источника электроэнергии в Африке и во многих других странах с развивающейся экономикой.

"Поворот Европы в сторону судов, работающих на ископаемом топливе, является еще одним признаком острой необходимости использовать дополнительные источники энергии этой зимой, поскольку континент сталкивается с многочисленными проблемами энергетической безопасности", - говорится в материале.