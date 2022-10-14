Европейцы переходят от газового отопления к дровяному

В Европе резко выросли цены на отопительные дрова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это вызвано высокой стоимостью электроэнергии и газа. Теперь у населения, особенно среди тех, кто живет в частных домах, повысился интерес к альтернативным методам обогрева жилища. И в этой сфере уже наблюдается некоторый ажиотаж и дефицит. Обычно закупки древесины начинаются ближе к холодам, но в этом году заказы начались еще в июне, когда стало ясно, что с поставками российского газа будут серьёзные проблемы.

На фоне подорожания цен на газ и электричество семьи в странах ЕС, в домах которых установлено газовое отопление, особенно страдают и несут большие убытки.

Дорожает также электроэнергия, необходимая для систем отопления с тепловыми насосами. Многие решили перейти на дрова, но и здесь цены начали повышаться. Европейцы теперь совершают покупки в больших объемах. На данный момент уже заметны первые признаки панических заказов. Люди переживают, что скоро не будет хватать даже дров. Венгрия даже ввела запрет на экспорт древесных гранул.

Слышны даже голоса возмущения, так как многие потребители считают, что правительство их подвело. Простой мониторинг цен по интернету показывает, что по сравнению с прошлым годом, цены на дрова возросли как минимум в 3 раза.