ФРГ, Швеция и Дания будут расследовать ЧП на "Северных потоках" по отдельности

ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках", будут работать по отдельности. Об этом сообщил в пятницу немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал указывает, что изначально из совместной следственной группы по соображением соблюдения конфиденциальности вышла Швеция, которая якобы опасалась утечки информации. Затем аналогичный шаг предприняла Дания. "Теперь каждая страна ведет собственное расследование", - отмечает ARD. Телеканал указывает, что аналогичные мероприятия проводит и американская сторона.

Следствие ФРГ считает, что повреждения на "Северных потоках" стали следствием взрывов.

На месте ЧП работали эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы. Последним, однако, не удалось погрузиться к трубам, поскольку не было соответствующего оборудования. В этой связи туда был спущен беспилотник. Утечка газа составляет в диаметре 8 м, отметил ARD. Оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока - 2". Как отметили источники телеканала, утечка "может быть только следствием взрыва с применением взрывчатых веществ".

Как указано в материале ARD, федеральная полиция передала фотографии Генпрокуратуре ФРГ, которая в свете "особой важности инцидента" ведет расследование по подозрению в "осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ" и "антиконституционной диверсии".