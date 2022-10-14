В Испании зафиксировали самый большой рост цен на продукты почти за 30 лет

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли в сентябре текущего года на 14,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, годовая инфляция в королевстве в сентябре замедлилась до 8,9% против 10,5% в августе. При этом стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 14,4%, что является самым высоким показателем с начала соответствующих наблюдений в 1994 году.

В июле инфляция в королевстве достигла 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.