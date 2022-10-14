https://news.day.az/world/1503482.html В Индии в море упал истребитель - ВИДЕО
В Индии в море упал истребитель - ВИДЕО
В Индии в море упал МиГ 29К недалеко от Гоа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
У МиГ-29К, выполнявшего плановый вылет над морем близ Гоа, при возвращении на базу возникла техническая неисправность. Пилот благополучно катапультировался и был доставлен на сушу в ходе быстрой поисково-спасательной операции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре