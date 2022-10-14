В Индии в море упал истребитель

В Индии в море упал МиГ 29К недалеко от Гоа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

У МиГ-29К, выполнявшего плановый вылет над морем близ Гоа, при возвращении на базу возникла техническая неисправность. Пилот благополучно катапультировался и был доставлен на сушу в ходе быстрой поисково-спасательной операции.