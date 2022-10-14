Назначен новый министр финансов Великобритании

Джереми Ханта утвердила на должность министра финансов Великобритании премьер-министр Лиз Тасс после того, как Кваси Квартенг был уволен, 14 октября сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на​ Красная Весна.

Сообщается, что Хант возвращается на должность в кабинете министров Британии после того, как покинул пост министра иностранных дел в июле 2019 года "в преддверии своей неудачной кампании против Бориса Джонсона".

Он также занимал посты министра здравоохранения и министра культуры под руководством премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Во время предвыборной гонки Хант поддержал соперника Трасс Риши Сунака.