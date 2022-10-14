Массовый наплыв мигрантов в США
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Венесуэльцы, направляющиеся в Соединенные Штаты, застряли в городе Тапанатепек (Мексика).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сейчас во многих городах Мексики застряли мигранты из стран Латинской и Центральной Америки, после резкого ужесточения иммиграционной политики администрации Джо Байдена.