https://news.day.az/world/1503486.html Массовый наплыв мигрантов в США - ВИДЕО
Массовый наплыв мигрантов в США - ВИДЕО
Венесуэльцы, направляющиеся в Соединенные Штаты, застряли в городе Тапанатепек (Мексика).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сейчас во многих городах Мексики застряли мигранты из стран Латинской и Центральной Америки, после резкого ужесточения иммиграционной политики администрации Джо Байдена.
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