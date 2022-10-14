Ипотека в США рекордно подорожала

В США ставки по 30-летним ипотечным кредитам выросли до 6,92% годовых, это максимальное значение за 20 лет. В последний раз стоимость ипотечного займа на жилье в США находилась на подобном уровне в апреле 2002 года и составляла 6,94%, говорится в сообщении крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Фиксированная ставка процента по ипотеке (FRM) на этой неделе на 0,26% больше показателя прошлой недели (6,66%). Год назад в это время 30-летняя FRM составлял в среднем 3,05%.



Фиксированная ставка по 15-летней ипотеке в среднем составляет 6,09%. На прошлой неделе она была зафиксирована на отметке 5,90%, а год назад 15-летняя FRM составлял в среднем 2,3%.



Средняя ставка по пятилетней гибридной ипотеке с плавающей (регулируемой) ставкой (ARM) составляет 5,81%. На прошлой неделе этот показатель равнялся 5,36%, а год назад пятилетняя ARM была зафиксирована на отметке 2,55%.



"Мы продолжаем наблюдать в данных противоречивые факторы. Сильный рост занятости и заработной платы поддерживает профицит бюджета потребителей, в то время как затяжная инфляция, опасения рецессии и низкая доступность жилья резко снижают спрос на него", - говорится в исследовании Freddie Mac.



