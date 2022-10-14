В Иране протестующие подожгли офицера

В столице Ирана протестующие подожгли офицера Басидж (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых "сил" в составе КСИР - ред.) который открыл огонь по мирному населению и ранил несколько человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, недовольные люди начали демонстрацию прошлым вечером. Спецназ и ополчение Басидж попытались разогнать протестующих, открыв прямой огонь.

Несколько молодых людей в результате стрельбы правительственных войск получили тяжелые ранения. После народного сопротивления репрессивные силы были вынуждены бежать в результате нападения молодежи.

Отделившись от других спецназовцев, офицер Басидж был схвачен разъяренной толпой и сожжен.