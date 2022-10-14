Мощный взрыв на угольной шахте в Турции

После взрыва на угольной шахте, расположенной в провинции Бартин Турции, по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия выехали министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, губернатор Бартин Нуртах Аслан, сделавший заявление по поводу инцидента, заявил, что взрыв произошел на угольном заводе Амасра и причины пока неизвестны.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. На глубине 300 этажей шахты осталось 44 человека, на глубине 350 этажей - 5 человек. Восемь человек смогли выбраться самостоятельно.

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21:15

Взрыв произошел на угольной шахте в провинции Бартин в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкое агентство Demirören (DHA), на место происшествия прибыли спасатели.

Причина взрыва до сих пор неизвестна.