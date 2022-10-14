https://news.day.az/world/1503538.html Российская подводная лодка замечена у берегов Бретани - ФОТО - ВИДЕО
Российская подводная лодка замечена у берегов Бретани - ФОТО - ВИДЕО
Российская подводная лодка "Новороссийск" была замечена недалеко от побережья французского региона Бретань, сообщает Day.Az со ссылкой на BFM TV.
По данным телеканала, инцидент произошел в конце сентября. Субмарина находилась в надводном положении в сотне километров от берега, она шла в сопровождении буксира "Сергей Балк".
Российскую подлодку и буксировочное судно сопроводили вертолет, а также один из многоцелевых фрегатов французских ВМС в кооперации с военными кораблями Испании и Великобритании.
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