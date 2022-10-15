В Германии арестована старушка-учительница, возглавлявшая банду террористов

В Германии арестовали 75-летнюю пенсионерку. Ее обвиняют в руководстве ультраправой террористической группировкой, которая готовила серию нападений на немецких политиков и силовиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ немецкие СМИ, бывшая учительница из Саксонии была "идеологическим лидером" преступной группировки. Вообще немецкие правоохранители ожидали увидеть несколько другого руководителя банды и сильно удивились, что преступниками руководила бывшая учительница.

Террористы планировали похитить ряд немецких политиков, а также совершить серию нападений на энергетические объекты, призванные вызвать отключения света по всей Германии.

В апреле были задержаны четверо членов банды. Что характерно - все они были не учителями и не пенсионерами. А заодно и хранили мощное оружие у себя дома и пытались получить взрывчатку.

Пенсионерку же задержали в собственном доме в Саксонии. Пока неясно, насколько близко преступники подобрались к реализации своих целей.