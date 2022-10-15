Международная преступность отмыла в Ирландии более 60 млн евро

Более €64 млн было отмыто через Ирландию международными преступными группировками, сообщили в полиции Ирландии, 14 октября передает Day.Az со ссылкой на телеканал RTÉ.

В качестве примера такой организации приводится международная группировка Black Axe ("Черный топор"). Ирландская полиция выявила более 800 так называемых "денежных мулов", людей, которые перевозят деньги через границу. По оценкам полицейских, на самом деле их гораздо больше, свыше 4000.

Отмечается, что многие из них были завербованы за границей и прилетели в Ирладию для открытия счетов для отмывания денег, добытых преступным путем. 264 человека были в итоге арестованы, 130 - предъявлены обвинения.

В рамках борьбы с подобными преступлениями была проведена операция Skein ("клубок"). В ходе операции по подозрению в участии в организованной преступности были арестованы 69 человек. 195 человек задержаны за отмывание денег. В общей сложности 135 из них предъявлены обвинения.

Суперинтендант детектива Майкл Крайан из Национального бюро по экономическим преступлениям Гарды сказал, что метод работы банды изменился. Если до эпидемии коронавируса преступники прилетали в Ирландию, чтобы открыть в ней счета, то теперь они предпочитают вербовать "денежных мулов" в Ирландии, которые затем едут в другую страну.

В Интерполе заявили, что хотя было перехвачено более €60 млн, вернуть удалось только 1% от похищенного.