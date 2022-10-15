С начала года добровольно сложили оружие более ста террористов

Силам безопасности Турции сдались еще три боевика террористической организации PKK, бежавшие из рядов кровавой структуры на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство внутренних дел Турции.

Боевики сложили оружие благодаря агитационной работе силовых структур. В ведомстве отметили, что добровольно сложившие оружие боевики примкнули к рядам PKK в 2003, 2014 и 2022 гг. соответственно.

Общее число террористов РКК, сдавшихся силам безопасности Турции с 1 января текущего года, достигло 101.