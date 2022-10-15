США надеются на восстановление СВПД

Администрация США продолжает считать, что дипломатия позволит восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, но обеспокоена протестами в этой стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы понимаем, что дипломатия - это путь к тому, чтобы обеспечить [восстановление] СВПД, но сейчас нас беспокоит ситуация с народом Ирана. Вы слышали, как президент [США Джо Байден] говорил об этом весьма четко, о том, как он поддерживает женщин Ирана, гражданское население, которое делает все возможное, чтобы бороться за свои основные права. И вы будете продолжать слышать, как президент говорит об этом", - отметила Жан-Пьер в беседе с журналистами на борту президентского самолета, который вылетел в штат Орегон. Она добавила, что США "по-прежнему полны решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия". "Дипломатия - лучший способ достичь этого", - добавила представитель Белого дома.