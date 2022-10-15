В Индонезии назвали причину гибели большого количества людей на футбольном матче

Группа по расследованию давки на футбольном матче в индонезийском Маланге, в которой погибли более 130 человек, пришла к выводу, что главной причиной большого числа жертв стало применение слезоточивого газа.

Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммада Махфуда, передает Day.Az.

Министр заявил, что отдельная группа еще изучает токсичность примененного полицией газа, но никакой результат экспертизы не сможет "опровергнуть вывод о том, что массовое количество смертей было в основном вызвано слезоточивым газом".

Международная федерация футбола (ФИФА) запрещает использовать слезоточивый газ для контроля толпы на футбольных матчах, однако, как было установлено в ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов об этом ничего не знали и применяли газ "без разбора".

Также в полиции добавили, что причиной трагедии стал не только газ, но и узкие выходы на заполненной арене. Сообщается, что в отношении десятков офицеров полиции ведется расследование в связи с трагедией.